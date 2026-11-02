फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Even after four years, promises made to the people of Kutlehar remain unfulfilled: Virender

चार साल बाद भी कुटलैहड़ की जनता से किए वादे अधूरे : वीरेंद्र

Mon, 02 Nov 2026 05:41 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 02 Nov 2026 05:41 PM IST
विज्ञापन
Even after four years, promises made to the people of Kutlehar remain unfulfilled: Virender
बंगाणा (ऊना)। पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर का गांव जटेड़ी (पीपलू) पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान आयोजित जनसंवाद में वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस सरकार और स्थानीय नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता परिवर्तन के समय कांग्रेस प्रत्याशी ने कुटलैहड़ की जनता से बड़े-बड़े वादे किए थे लेकिन चार साल बीत जाने के बावजूद उनमें से एक भी वादा धरातल पर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि रोजगार, महिलाओं को 1500 रुपये देने, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के नाम पर जनता को केवल आश्वासन मिले हैं। आज क्षेत्र की सड़कों की हालत खस्ता है, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर नहीं हैं और पेयजल व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खनन माफिया, खैर माफिया और नशा माफिया का प्रभाव बढ़ा है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है, जिससे आम जनता परेशान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed