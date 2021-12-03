Una News: स्विच पॉइंट में फंसा पत्थर प्लेटफॉर्म दो पर भेजी जनशताब्दी

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स्थिति को भांपते हुए स्टेशन मास्टर ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर दो पर लेने का फैसला किया। इससे संभावित खतरा टल गया लेकिन अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई।जानकारी के अनुसार, दौलतपुर चौक से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन नंबर 12058 जनशताब्दी एक्सप्रेस के ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले स्विच पॉइंट में पत्थर फंसे होने का मामला सामने आया। इस कारण रेलवे ट्रैक का कांटा निर्धारित स्थिति में नहीं बन पाया।ऐसे में ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर एक पर लाने में तकनीकी बाधा आई। स्टेशन मास्टर द्वारा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजा गया।रेलवे विभाग ने शरारती तत्वों की ओर से रेल स्विच पॉइंट से छेड़छाड़ किए जाने की आशंका जताई है। पॉइंट में पत्थर अपने आप नहीं फंस सकता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर एक पर आती है।