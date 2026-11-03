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Una News: राज्य स्तरीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 15 को

Tue, 03 Nov 2026 05:07 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Tue, 03 Nov 2026 05:07 PM IST
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State-level fencing competition on the 15th
अंब(ऊना)। हिमाचल प्रदेश तलवारबाजी संघ द्वारा 23वीं राज्य स्तरीय सीनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन 15 नवंबर को जिला ऊना के मैड़ी स्थित निजी होटल में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से लगभग 120 खिलाड़ी भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। राज्य स्तरीय स्पर्धा के आधार पर चुनी जाने वाली टीम अमृतसर में 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। संघ के महासचिव अतुल ठाकुर ने कहा कि सभी जिला तलवारबाजी संघ अपनी टीमों की प्रविष्टियां 14 नवंबर शाम पांच बजे तक जमा करवा दें।
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