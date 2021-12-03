Una News: रक्षाबंधन पर बहनों ने एचआरटीसी की बसों में किया मुफ्त सफर

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बस अड्डों और लोकल रूटों पर दिनभर महिलाओं की आवाजाही बनी रही। कई महिलाएं सुबह से ही अपने मायके जाने के लिए बसों का इंतजार करती नजर आईं।निगम प्रबंधन ने रक्षाबंधन के मद्देनजर शुक्रवार को सभी लोकल रूटों पर बसों का संचालन किया। इससे त्योहार के दिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवाजाही करने वाली महिलाओं को राहत मिली।प्रदेश के भीतर संचालित एचआरटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा उपलब्ध रही। महिलाओं को यात्रा के दौरान टिकट तो दिया गया लेकिन उनसे किराया नहीं लिया गया। हालांकि, यह सुविधा केवल हिमाचल प्रदेश के भीतर चलने वाली निगम की बसों तक ही सीमित रही।चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों को जाने वाली एचआरटीसी की अंतरराज्यीय बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा नहीं मिली। इन रूटों पर सफर करने वाली महिलाओं को निर्धारित किराया देना पड़ा।त्योहार के चलते लोकल रूटों पर महिला यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक रही। निगम ने यात्रियों की जरूरत को देखते हुए सभी स्थानीय रूटों पर बसें चलाईं, जिससे महिलाओं को मायके और अन्य गंतव्यों तक पहुंचने में परेशानी न हो। दिनभर बसों में महिलाओं की अच्छी संख्या नजर आई।