Una News: 14 सितंबर को आठ घंटे बंद रहेगी बिजली आपूर्ति

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थानाकलां (ऊना)। विद्युत उपमंडल बंगाणा के तहत 11 केवी बंगाणा फीडर का आवश्यक रखरखाव एवं मरम्मत कार्य 14 सितंबर को किया जाएगा। इसके चलते सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक बंगाणा फीडर के तहत आने वाले क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सहायक अभियंता जोगिंद्र सिंह कौशल ने बताया कि इस दौरान वोट, नायली, अपर नायली, बंगाणा बाजार, नारगडू, भलेती, भुगड़ियान, अंदरोली, ठंडी खुई तथा साथ लगते क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से निर्धारित अवधि में सहयोग बनाए रखने की अपील की है।