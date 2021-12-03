Una News: तीरंदाजी में शनाया ने जीता रजत, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन

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प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग में मुकाबले करवाए गए। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्कूली खिलाड़ियों ने भाग लिया। गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छह विद्यार्थियों ने भी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। सीनियर वर्ग में कार्तिक चौधरी तथा सब जूनियर और जूनियर वर्ग में यश जसवाल और परमवीर ने भी बेहतर प्रदर्शन किया।प्रतियोगिता से लौटने पर स्कूल प्रशासन ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। ऊना जिला तीरंदाजी एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं स्कूल निदेशक ज्योति गौतम ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि कठिन परिश्रम और अनुशासन के बल पर सफलता हासिल की जा सकती है। स्कूल के निदेशक डीपी राय और प्रधानाचार्य डॉ. संतोष कुमारी ने भी शनाया शर्मा समेत सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।