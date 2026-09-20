Una News: साहिल ने जीती ज्वार छिंज मेले की बड़ी माली

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दोनों पहलवानों ने अखाड़े में एक-दूसरे पर बढ़त बनाने के लिए शानदार दांव-पेंच आजमाए। मुकाबले के दौरान दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में साहिल ने फुर्ती और खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए राजवीर को चित कर दिया। साहिल की जीत पर दर्शकों ने तालियों और जयकारों से उनका उत्साह बढ़ाया।मेला कमेटी ने विजेता पहलवान साहिल को बड़ी माली का खिताब और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उपविजेता राजवीर को भी इनाम दिया गया। इससे पहले अन्य वर्गों के पहलवानों के बीच भी कई रोचक कुश्तियां हुईं, जिनका दर्शकों ने आनंद लिया।मेला प्रबंधकों ने बताया कि छिंज मेले का उद्देश्य युवाओं को पारंपरिक कुश्ती से जोड़ना और उन्हें नशे से दूर रखना है। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य लोगों सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।