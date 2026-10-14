Una News: लावारिस पशुओं के गले में बांधी चमकदार पट्टियां

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एसडीएम अंब पारस अग्रवाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों और अन्य सदस्यों ने भाग लिया। सड़क किनारे और आसपास घूमने वाले लावारिस पशुओं की पहचान कर उनके गले में चमकदार पट्टियां बांधी गईं। अंधेरे में पशुओं के दिखाई नहीं देने से कई बार वाहन चालक समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाते, जिससे हादसे होने की आशंका रहती है। रिफ्लेक्टिव बेल्ट की मदद से वाहन चालक दूर से ही सतर्क हो सकेंगे और गति नियंत्रित कर पाएंगे।एसडीएम पारस अग्रवाल ने आम लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने और वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बेसहारा पशुओं के कारण होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन के प्रयासों में लोग भी सहयोग करें ताकि सड़क पर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।