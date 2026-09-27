Una News: न्यू कॉम्पलेक्स सिस्टम के विरोध में प्राथमिक शिक्षक संघ ने खोला मोर्चा

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प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा और जिला अध्यक्ष संदेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न खंडों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों और प्राथमिक शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालयों में लागू किए गए न्यू कॉम्पलेक्स सिस्टम का विरोध जताया।संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग की ओर से लगातार नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिससे प्राथमिक शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों की अलग पहचान और यूडाइज कोड समाप्त किए जाने का भी विरोध किया।प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ न्यू कॉम्पलेक्स सिस्टम को स्वीकार नहीं करेगा। बैठक में आंदोलन की रणनीति भी तय की गई। संघ के अनुसार 2 अक्तूबर को गांधी जयंती पर खंड से प्रदेश स्तर तक के पदाधिकारी एक दिन का उपवास रखेंगे और शाम को विभिन्न स्थानों पर कैंडल मार्च निकाला जाएगा।इसके बाद प्रदेशभर के प्राथमिक शिक्षक काले बिल्ले लगाकर स्कूलों में कार्य करेंगे। विरोध मांगों के समाधान तक जारी रखने की बात कही गई है।