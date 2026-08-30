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Una News: आज दोपहर दो से शाम छह बजे तक बंद रहेगी बिजली

Sun, 30 Aug 2026 01:02 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 30 Aug 2026 01:02 AM IST
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Power supply will remain suspended today from 2 PM to 6 PM.
ऊना। नीट-पीजी 2026 परीक्षा के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव किया गया है। रविवार 30 अगस्त को पूर्व निर्धारित शटडाउन के समय में परिवर्तन किया गया है। परीक्षा सुबह नौ से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगी। अभ्यर्थियों और परीक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विद्युत आपूर्ति अब दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक बंद रहेगी।
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विद्युत मंडल ऊना के अनुसार 30 अगस्त को 11 केवी ऊना-1, 11 केवी ऊना-3, 11 केवी ऊना-4, 11 केवी संतोषगढ़ और 11 केवी पीरनिगाह फीडरों पर विद्युत आपूर्ति दोपहर दो से शाम छह बजे तक बाधित रहेगी। पूर्व में निर्धारित शटडाउन के स्थान पर संशोधित समय के अनुसार शटडाउन लिया जाएगा। शटडाउन के दौरान पीरनिगाह, बसोली, मदनपुर, कुठार कलां, कुठार खुर्द, पेखुबेला, बराना, मुख्य बाजार, गोविंद नगर, नीलाघाट, हमीरपुर रोड, क्षेत्रीय अस्पताल, रामपुर समेत इन फीडरों से जुड़े आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वरिष्ठ अधिशासी अभियंता, विद्युत मंडल ऊना ने लोगों से संशोधित शटडाउन समय के दौरान सहयोग करने की अपील की है।
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