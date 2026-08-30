Una News: ऊना-दौलतपुर और नंगल की चार ट्रेनें 15 सितंबर तक रद्द

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ऐसे में ऊना और आसपास के क्षेत्रों से चंडीगढ़, अंबाला और पंजाब की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।अंबाला मंडल की ओर से 29 अगस्त को जारी को जारी की गई सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 74991 (अंबाला कैंट-दौलतपुर चौक) को एक सितंबर से आठ सितंबर तक रद्द रखा गया है। इसी तरह 74992 (दौलतपुर चौक-अंबाला कैंट) एक से नौ सितंबर तक नहीं चलेगी।दोनों ट्रेनें ऊना और दौलतपुर चौक क्षेत्र के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऑनलाइन रेल सूचना में भी 74991 और 74992 के 29 अगस्त को रद्द रहने की पुष्टि दिखाई गई है। बता दें कि दोनों ट्रेन पिछले दो महीने से लगातार रद्द चल रहीं हैं।लगातार ट्रेनें रद्द रहने से ऊना-दौलतपुर चौक क्षेत्र के यात्रियों को वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। खासकर रोजाना नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी कामों के लिए चंडीगढ़-अंबाला की ओर जाने वाले यात्रियों की दिक्कतें कम होती दिखाई नहीं दे रहीं हैं।इसके अलावा 64516 (नंगल डैम-अंबाला कैंट) और 64517 (अंबाला कैंट-नंगल डैम) को 1 से 15 सितंबर तक रद्द रखने का निर्णय लिया गया है। 64516 नंगल डैम से चलकर ऊना सहित कई स्टेशनों से होते हुए अंबाला पहुंचती है।