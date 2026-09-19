Una News: योजना बदली, बल्क ड्रग पार्क में अब बनेगा 220/33 केवी का सबस्टेशन
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 19 Sep 2026 11:38 PM IST
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ऊना। बल्क ड्रग पार्क में उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने के लिए अब 220/33 केवी क्षमता का सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा।
पहले यहां 132 केवी क्षमता का सबस्टेशन बनाने की योजना थी लेकिन पार्क की भविष्य की बिजली जरूरतों को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
क्षमता बढ़ने के साथ परियोजना की अनुमानित लागत भी 79 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ रुपये हो गई है। सब स्टेशन का निर्माण हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) करेगा। इसे जनवरी 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
सबस्टेशन के निर्माण के लिए बल्क ड्रग पार्क में उद्योग विभाग की ओर से करीब 28 हजार वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है।
बल्क ड्रग पार्क में बनने वाले 220/33 केवी क्षमता के सबस्टेशन को पेखूबेला सबस्टेशन से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। इसके लिए करीब 12 किलोमीटर लंबी डबल सर्किट बिजली लाइन बिछाई जाएगी।
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बल्क ड्रर्ग पार्क में 220/33 केवी क्षमता का सब स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे लेकर विभाग की ओर से करीब 5 करोड़ रुपये एचपीपीटीसीएल को जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बल्क ड्रग पार्क में भूमि समतल का कार्य पूरा हो चुका है।
उद्योग विभाग अब प्लॉट तैयार करने में जुट गया है। यहां पर करीब सौ औद्योगिक प्लॉट तैयार किए जाएंगे। इनमें 80 उद्योग स्थापित होंगे।
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पहले यहां 132 केवी क्षमता का सबस्टेशन बनाने की योजना थी लेकिन पार्क की भविष्य की बिजली जरूरतों को देखते हुए इसकी क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
क्षमता बढ़ने के साथ परियोजना की अनुमानित लागत भी 79 करोड़ से बढ़कर 131 करोड़ रुपये हो गई है। सब स्टेशन का निर्माण हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीटीसीएल) करेगा। इसे जनवरी 2028 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
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सबस्टेशन के निर्माण के लिए बल्क ड्रग पार्क में उद्योग विभाग की ओर से करीब 28 हजार वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध करवाई गई है।
बल्क ड्रग पार्क में बनने वाले 220/33 केवी क्षमता के सबस्टेशन को पेखूबेला सबस्टेशन से सप्लाई पहुंचाई जाएगी। इसके लिए करीब 12 किलोमीटर लंबी डबल सर्किट बिजली लाइन बिछाई जाएगी।
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बल्क ड्रर्ग पार्क में 220/33 केवी क्षमता का सब स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसे लेकर विभाग की ओर से करीब 5 करोड़ रुपये एचपीपीटीसीएल को जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि बल्क ड्रग पार्क में भूमि समतल का कार्य पूरा हो चुका है।
उद्योग विभाग अब प्लॉट तैयार करने में जुट गया है। यहां पर करीब सौ औद्योगिक प्लॉट तैयार किए जाएंगे। इनमें 80 उद्योग स्थापित होंगे।