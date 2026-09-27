Una News: खैर की लकड़ी से लदी पिकअप गाड़ी पकड़ी, 45 मोछे किए जब्त

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वन विभाग की टीम ने पिकअप से खैर की लकड़ी के 45 मोछे बरामद किए हैं।वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 12:40 बजे वन विभाग की टीम पीर निगाह क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान ऊना की तरफ आ रही तिरपाल से ढकी सफेद रंग की पिकअप गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया। चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज रफ्तार से भगा लिया।इसके बाद वन विभाग की टीम ने पिकअप का पीछा शुरू कर दिया। टीम ने पिकअप का पीछा चताड़ा तक किया। इस दौरान तस्करों के साथियों ने भूरे रंग की गाड़ी से वन विभाग की टीम का रास्ता रोकने और पीछा भटकाने का प्रयास किया।चताड़ा में पहुंचने पर पिकअप चालक वाहन को आबादी से दूर खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। वन विभाग की टीम ने पिकअप की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से काटी गई खैर की लकड़ी के मोछे लदे मिले।पिकअप को कब्जे में लेकर वन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है।