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Una News: पुलिस भर्ती का शारीरिक परीक्षण कल से 16 नवंबर तक

Thu, 12 Nov 2026 11:11 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:11 AM IST
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Physical test for police recruitment from tomorrow until November 16
ऊना। जिला ऊना में पुलिस आरक्षी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता एवं माप परीक्षण (पीईटी/पीएसटी) का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 13 से 15 नवंबर तक और महिला अभ्यर्थियों का 16 नवंबर को पुलिस लाइन झलेड़ा में होगा।
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सभी अभ्यर्थियों को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करना अनिवार्य है। जारी शेड्यूल के अनुसार 13 नवंबर को रोल नंबर 80067972 से 80069471 तक, 14 नवंबर को 80069472 से 80070971 तक और 15 नवंबर को 80070972 से 80072586 तक के पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। वहीं, 16 नवंबर को रोल नंबर 90026766 से 90028476 तक की महिला अभ्यर्थियों का परीक्षण होगा।
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पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट और सभी जरूरी दस्तावेज मूल रूप में साथ लेकर आएं। परीक्षण स्थल पर माता-पिता और अभिभावकों को प्रवेश नहीं मिलेगा। मोबाइल फोन, लगेज और अन्य कीमती सामान लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि और समय पर पहुंचने तथा भर्ती संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की।
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