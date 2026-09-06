Una News: लोकल रूटों पर यात्री गायब, चंडीगढ़ के लिए दौड़ीं स्पेशल बसें
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 07 Sep 2026 11:05 AM IST
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ऊना। रविवार को यात्रियों की मांग के अनुसार एचआरटीसी ऊना डिपो ने कहीं बस सेवा रद्द की तो कहीं अतिरिक्त बसें दौड़ाईं। यात्री कम मिलने पर 15 लोकल रूटों पर बस सेवा रद्द रही, जबकि चंडीगढ़ जाने वालों की भीड़ बढ़ने पर दो स्पेशल बसें चलाई गईं।
रविवार की छुट्टी के चलते लोकल रूटों पर यात्रियों की संख्या कम रही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं, दोपहर बाद आईएसबीटी ऊना में चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर नियमित बसों में सीटें भर गईं। इसके बाद निगम ने तत्काल दो अतिरिक्त बसें चंडीगढ़ के लिए रवाना कीं।
कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने बताया कि लोकल रूटों पर यात्री कम होने के कारण 15 बस सेवाएं रद्द की गईं, जबकि चंडीगढ़ रूट पर मांग बढ़ने पर दो स्पेशल बसें चलाई गईं।
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रविवार की छुट्टी के चलते लोकल रूटों पर यात्रियों की संख्या कम रही। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को निजी वाहनों या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। वहीं, दोपहर बाद आईएसबीटी ऊना में चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर नियमित बसों में सीटें भर गईं। इसके बाद निगम ने तत्काल दो अतिरिक्त बसें चंडीगढ़ के लिए रवाना कीं।
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कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने बताया कि लोकल रूटों पर यात्री कम होने के कारण 15 बस सेवाएं रद्द की गईं, जबकि चंडीगढ़ रूट पर मांग बढ़ने पर दो स्पेशल बसें चलाई गईं।
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