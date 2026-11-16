Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   On Sankranti, 25,000 devotees bowed their heads at the shrine of Goddess Chintpurni.

Una News: संक्रांति पर 25 हजार श्रद्धालुओं ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में नवाया शीश

Mon, 16 Nov 2026 06:03 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 16 Nov 2026 06:03 PM IST
विज्ञापन
On Sankranti, 25,000 devotees bowed their heads at the shrine of Goddess Chintpurni.
भरवाईं (ऊना)। संक्रांति के पावन अवसर पर सोमवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की खूब चहल-पहल देखने को मिली। सुबह मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। दिन चढ़ने के साथ ही श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही और देखते ही देखते मंदिर परिसर सहित मुख्य मार्ग पर भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। सोमवार को 25 हजार से अधिक श्रद्धालु मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाने पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ का आलम यह रहा कि पुराने बस स्टैंड से आगे तक भक्तों की कतारें लगी रहीं। श्रद्धालु लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए मां के जयकारे लगाते नजर आए। संक्रांति के अवसर पर पंजाब, हिमाचल सहित अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर का कहना है कि 25 हजार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सुबह तीन बजे ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खोल दिए थे। लुधियाना सराय तक श्रद्धालुओं की माता के दर्शन करने के लिए कतारें लगी रहीं। वहीं होमगार्ड के प्लाटून कमांडर पूर्ण सिंह का कहना है कि होमगार्ड के 90 जवान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में सुरक्षा के दृष्टिगत तैनात किए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed