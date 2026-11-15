Una News: नागरिक अस्पताल अंब में लगेगी डायलिसिस इकाई, मरीजों को मिलेगी सुविधा

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खास खबरऊना। नागरिक अस्पताल अंब में डायलिसिस यूनिट स्थापित करने की दिशा में कदमताल तेज हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने यूनिट स्थापित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अस्पताल में तीन डायलिसिस मशीनें स्थापित करने की योजना है। इसके शुरू होने से किडनी रोग से पीड़ित मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में डायलिसिस करवाने के लिए मरीजों को क्षेत्रीय अस्पताल ऊना का रुख करना पड़ता है।अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस सुविधा को शुरू करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। तीन मशीनें स्थापित होने से एक समय में अधिक मरीजों को डायलिसिस सुविधा देने में मदद मिलेगी। इससे अंब और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी। डायलिसिस यूनिट स्थापित होने से नागरिक अस्पताल अंब की स्वास्थ्य सेवाओं में भी विस्तार होगा।