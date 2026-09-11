Una News: नरदेव बने ऊना डिपो के प्रधान, श्याम सिंह को सौंपी हरोली डिपो की कमान

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ऊना डिपो की कार्यकारिणी में चालक नरदेव सिंह को प्रधान, चालक देशराज को उपप्रधान और परिचालक विपिन कुमार को लेखपाल कोऑर्डिनेटर चुना गया। वहीं, क्लर्क यशपाल, परिचालक दिलबाग सिंह और चालक मुकेश कुमार को सदस्य बनाया गया। हरोली डिपो की कार्यकारिणी में चालक श्याम सिंह को प्रधान, परिचालक संजीव कुमार को उपप्रधान, चालक राजेश कुमार को सचिव और परिचालक अनिल कुमार को संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई।चुनाव के बाद नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यकारिणी ने संगठन को मजबूत करने और कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाने का संकल्प लिया। इस दौरान क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश जोशी को भी कार्यकारिणी का प्रमाण पत्र सौंपा गया। इस मौके पर संयुक्त सचिव मदन सिंह डोगरा, संगठन के लेखपाल सुनील कुमार, जनरल सेक्रेटरी अनिल कुमार और मीडिया कोऑर्डिनेटर नीरज कुमार भी मौजूद रहे।