Una News: पूबोवाल में दो जवान बेटों की संदिग्ध हालात में मौत से पसरा मातम

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जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह का शव बुधवार सुबह करीब सात बजे घालूवाल स्थित वर्षाशालिका में मिला। शव मिलने की सूचना फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं, सुखराज को बुधवार सुबह करीब 11 बजे अचेत अवस्था में नागरिक अस्पताल हरोली लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के दो युवकों की अलग-अलग परिस्थितियों में हुई मौत से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। दोनों मामलों में मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हालात संदिग्ध होने के चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।सूत्रों के अनुसार दोनों युवकों की मौत के पीछे नशे की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्षेत्र में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।