Una News: पूबोवाल में दो जवान बेटों की संदिग्ध हालात में मौत से पसरा मातम
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 07:17 PM IST
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ऊना। उपमंडल हरोली के गांव पूबोवाल में बुधवार को उस समय मातम छा गया, जब एक ही दिन गांव के दो परिवारों ने अपने जवान बेटों को खो दिया। करीब 30 से 32 वर्ष की उम्र के अमनदीप सिंह और सुखराज की संदिग्ध हालात में हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दोनों युवक शादीशुदा थे और उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं।
जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह का शव बुधवार सुबह करीब सात बजे घालूवाल स्थित वर्षाशालिका में मिला। शव मिलने की सूचना फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं, सुखराज को बुधवार सुबह करीब 11 बजे अचेत अवस्था में नागरिक अस्पताल हरोली लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के दो युवकों की अलग-अलग परिस्थितियों में हुई मौत से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। दोनों मामलों में मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हालात संदिग्ध होने के चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
नशे की ओवरडोज की भी आशंका
सूत्रों के अनुसार दोनों युवकों की मौत के पीछे नशे की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्षेत्र में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
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जानकारी के अनुसार अमनदीप सिंह का शव बुधवार सुबह करीब सात बजे घालूवाल स्थित वर्षाशालिका में मिला। शव मिलने की सूचना फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं, सुखराज को बुधवार सुबह करीब 11 बजे अचेत अवस्था में नागरिक अस्पताल हरोली लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। एक ही गांव के दो युवकों की अलग-अलग परिस्थितियों में हुई मौत से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं। दोनों मामलों में मौत के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। हालात संदिग्ध होने के चलते पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।
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नशे की ओवरडोज की भी आशंका
सूत्रों के अनुसार दोनों युवकों की मौत के पीछे नशे की ओवरडोज की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। क्षेत्र में नशे की बढ़ती समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता है। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
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