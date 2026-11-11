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Una News: गोबिंदसागर झील में डूबने से बिलासपुर के व्यक्ति की मौत

Thu, 12 Nov 2026 11:17 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 12 Nov 2026 11:17 AM IST
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Man from Bilaspur dies after drowning in Gobindsagar Lake
थानाकलां (ऊना)। गोबिंदसागर झील के बुधान घाट पर बुधवार को डूबने से 44 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अनिल कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी गांव एवं डाकघर लाडिसरेल, तहसील व जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।
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हादसे की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय निवासी ने थाना बंगाणा में गोबिंदसागर झील के बुधान घाट पर एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली।
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सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। हालांकि, अनिल कुमार किन परिस्थितियों में झील में डूबे और हादसे के समय वहां क्या हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है।
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पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों व मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है। हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी पड़ताल जारी है।
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