Una News: गोबिंदसागर झील में डूबने से बिलासपुर के व्यक्ति की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हादसे की सूचना मिलते ही बंगाणा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह करीब 9 बजे स्थानीय निवासी ने थाना बंगाणा में गोबिंदसागर झील के बुधान घाट पर एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिली।सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। हालांकि, अनिल कुमार किन परिस्थितियों में झील में डूबे और हादसे के समय वहां क्या हुआ, इसका पता नहीं चल पाया है।पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए स्थानीय लोगों व मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है। हादसा किन कारणों से हुआ, इसकी पड़ताल जारी है।