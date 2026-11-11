Una News: भैया दूज पर बस स्टैंड में उमड़ी भीड़, इंतजार ने बढ़ाई परेशानी

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एचआरटीसी की ओर से अतिरिक्त बसें चलाने के बावजूद यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ा। बसों में भीड़ के चलते कई महिलाओं और बुजुर्गों को सीटें नहीं मिल पाईं और उन्हें खड़े होकर सफर करना पड़ा।स्थानीय रूटों पर चलने वाली बसों में भी यात्रियों की काफी भीड़ रही। बसों के पहुंचते ही उनमें चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच गई। सीट पाने के लिए महिलाओं और बुजुर्गों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी।एचआरटीसी के कार्यकारी उपमंडलीय प्रबंधक राजेश जोशी ने बताया कि भाई दूज पर यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई गई थीं। इस बार यात्रियों की संख्या अनुमान से अधिक रहने के कारण भीड़ बढ़ गई। लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन किया गया।