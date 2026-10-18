फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Making leaf plates and bowls has become a source of income for Nandini.

Una News: पत्तल-डूने बनाने का काम बना नंदिनी की कमाई का जरिया

Sun, 18 Oct 2026 12:46 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sun, 18 Oct 2026 12:46 AM IST
विज्ञापन
Making leaf plates and bowls has become a source of income for Nandini.
नारी (ऊना)। हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भर बनने का संकल्प हो तो घर से भी रोजगार की राह निकाली जा सकती है। गांव लोहारा की नंदिनी ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने आधुनिक मशीन की मदद से पत्तल और डूने बनाने का काम शुरू किया और आज इस स्वरोजगार से हर महीने करीब 20 हजार रुपये कमा रही हैं। खास बात यह है कि नंदिनी खुद आर्थिक रूप से मजबूत बनने के साथ क्षेत्र की पांच अन्य महिलाओं को भी इस काम का प्रशिक्षण दे रही हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
विज्ञापन

नंदिनी ने पत्तल-डूने तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीक वाली मशीन खरीदी है। इसमें विशेष प्रकार के पत्तों से बने कच्चे माल को सांचों की मदद से आकार देकर उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस काम के लिए वह दिल्ली और अन्य शहरों से कच्चा माल मंगवाती हैं। हालांकि जंगलों में भी इस तरह का पत्ता उपलब्ध होता है, लेकिन उसे एकत्र करने और तैयार करने में अधिक मेहनत लगती है। ऐसे में बाहर से कच्चा माल मंगवाकर मशीन से उत्पादन करना उनके लिए सुविधाजनक साबित हो रहा है।
विज्ञापन


बाजार से कम कीमत पर कर रहीं बिक्री
नंदिनी के अनुसार, बाजार में 11 इंच की पत्तल का एक पैकेट 120 रुपये में मिलता है जबकि वह 12 इंच की पत्तल 110 रुपये में बेच रही हैं। इसी तरह बाजार में डोने का एक सैकड़ा करीब 75 रुपये में बिकता है जबकि वह इसे 50 रुपये प्रति सैकड़ा उपलब्ध करवा रही हैं। कम कीमत और बेहतर आकार के कारण उनके उत्पादों की स्थानीय स्तर पर अच्छी मांग है। कई ग्राहक सीधे उनसे खरीदारी करते हैं जबकि कुछ लोग ऑनलाइन माध्यम से भी ऑर्डर देते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

नंदिनी बताती हैं कि पत्तल-डूने बनाने का काम पूरे साल किया जा सकता है। इससे नियमित आमदनी का अवसर मिलता है। नंदिनी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed