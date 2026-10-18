Una News: 22 को ऊना आएगी विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति

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दौरे की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल ने शनिवार को डीआरडीए बैठक कक्ष में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को समीक्षा के लिए जरूरी आंकड़े और रिपोर्ट 19 अक्तूबर को शाम 4:30 बजे तक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। एडीसी ने कहा कि ऑडिट पैराग्राफ से संबंधित रिपोर्ट निर्धारित फॉन्ट और आकार में तैयार की जाए। रिपोर्ट में सभी जरूरी विवरण शामिल हों, ताकि समिति के समक्ष समीक्षा के दौरान पूरी जानकारी उपलब्ध रहे।उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि समिति हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के दायरे में आने वाले संस्थानों के ऑडिट पैराग्राफ की समीक्षा करेगी। इसके साथ पंचायती राज और शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले निकायों के सीएजी ऑडिट पैराग्राफ पर भी चर्चा होगी।