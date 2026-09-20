Una News: सिटी में आज
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:22 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 10:22 AM IST
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खेल
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।
पंजीकरण
कृषि विभाग की तरफ से सुबह 10 बजे चलेट में किसानों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।
स्वच्छता अभियान
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंगाणा में नगर पंचायत बंगाणा स्वच्छता एवं जन जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे से लगाएगी
स्वास्थ्य जांच
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम खड्ड में पूर्वाह्न 11 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगी।
गणेश पूजन
सिद्धिविनायक मंदिर बाथू में गणपति महोत्सव के समापन पर सुबह 10 बजे पूजा-अर्चना और दोपहर एक बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
दौरा
गो सेवा आयोग के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरुण पटियाल का बंगाणा में पूर्वाह्न 11 बजे बंगाणा के दौरे पर होंगे। इस मौके पर विधायक विवेक शर्मा भी मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सलोह में अंडर-19 जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के मुकाबले सुबह 9 बजे से शुरू होंगे।
पंजीकरण
कृषि विभाग की तरफ से सुबह 10 बजे चलेट में किसानों के लिए पंजीकरण शिविर आयोजित किया जाएगा।
स्वच्छता अभियान
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंगाणा में नगर पंचायत बंगाणा स्वच्छता एवं जन जागरूकता शिविर सुबह 10 बजे से लगाएगी
स्वास्थ्य जांच
सांसद मोबाइल स्वास्थ्य टीम खड्ड में पूर्वाह्न 11 बजे स्वास्थ्य जांच शिविर लगाएगी।
गणेश पूजन
सिद्धिविनायक मंदिर बाथू में गणपति महोत्सव के समापन पर सुबह 10 बजे पूजा-अर्चना और दोपहर एक बजे भंडारे का आयोजन किया जाएगा।
दौरा
गो सेवा आयोग के राज्य कार्यकारिणी सदस्य अरुण पटियाल का बंगाणा में पूर्वाह्न 11 बजे बंगाणा के दौरे पर होंगे। इस मौके पर विधायक विवेक शर्मा भी मौजूद रहेंगे।