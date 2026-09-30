Una News: मृदंग 2026 से गूंजा आईआईआईटी ऊना परिसर

विज्ञापन

मृदंग टीम और संकाय समन्वयक डॉ. नवीन चेग्गोजू व डॉ. संजीत निंगथौजम के मार्गदर्शन में आयोजित उत्सव में 14 सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इनमें फ्लैश मॉब, कव्वाली, बैटल ऑफ बैंड्स, डांस, फैशन शो, रैप, कविता, रंगमंच और ई-स्पोर्ट्स सहित अन्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं।बैटल ऑफ बैंड्स, रक्स-ए-ताल, अंदाज, कलमकार और शाम-ए-मुशायरा में बाहरी निर्णायक प्रतिभागियों की प्रतिभा का आकलन करेंगे। एनआईटी हमीरपुर, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय शिमला और डीसीआरयूएसटी मुरथल समेत कई संस्थानों के प्रतिभागी उत्सव में पहुंचे हैं। समारोह की अंतिम दो शाम संगीत के नाम रहेंगी। दो अक्तूबर को गायक निखिल डीसूजा प्रस्तुति देंगे, जबकि तीन अक्तूबर को निखिता गांधी मुख्य प्रस्तुति देंगी। इस दौरान डीजे नाइट भी आयोजित होगी। तीन अक्तूबर को उत्सव आईआईआईटी ऊना के पांचवें संस्थान दिवस के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा।