Una News: क्षेत्रीय अस्पताल में लगाया गुरु का लंगर

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ऊना। क्षेत्रीय अस्पताल में गुरु का लंगर सेवा ट्रस्ट की ओर से दोपहर एक बजे लंगर लगाया गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने सेवा भाव से लंगर की व्यवस्था संभाली और अस्पताल में मौजूद मरीजों, उनके तीमारदारों तथा अन्य लोगों को भोजन वितरित किया। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से मानवता की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश दिया गया। ट्रस्ट सदस्यों ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और भविष्य में भी इस तरह के सेवा कार्य जारी रहेंगे।