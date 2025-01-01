Una News: शारदीय नवरात्र के लिए रंग-बिरंगे फूलों से सजा मां चिंतपूर्णी का दरबार

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फूलों से सजे मां के दरबार की भव्यता नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगी। मां चिंतपूर्णी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए तिलक राज इस विशेष सजावट में योगदान दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उनके द्वारा मां ज्वालाजी के मंदिर को भी रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। ऐसे में नवरात्र के अवसर पर प्रदेश के दो प्रमुख शक्तिपीठों में फूलों की विशेष सजावट देखने को मिलेगी।नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। मेले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।सफाई और पेयजल के होंगे उचित प्रबंधश्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त सेवादारों की तैनाती की गई है। वहीं, मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए भी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं।मंदिर अधिकारी संजीव प्रभाकर ने बताया कि नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। सुरक्षा, सफाई और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।