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कई स्थानों पर सड़कें संकरी होने के कारण आगजनी की घटना के दौरान दमकल वाहनों को मौके तक पहुंचाने में परेशानी होती है। ऐसे में फायर हाइड्रेंट की सुविधा काफी मददगार साबित हो सकती है। इनके स्थापित होने से अग्निशमन विभाग को पानी भरने के लिए बार-बार दूसरे स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फायर हाइड्रेंट योजना लागू होने से आगजनी की घटनाओं के दौरान शुरुआती समय में ही आग पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। खासकर बाजार और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है। फिलहाल योजना के लटके होने से शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की यह पहल अधूरी है। फायर हाइड्रेंट तक पानी पहुंचाने के लिए टैंक का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके चलते कार्य अधूरा पड़ा है। इस पर कुछ स्थानीय लोगों ने अपने विचार इस प्रकार रखे।बाजार की संकरी गलियों में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण दमकल वाहनों को अंदर तक पहुंचाना मुश्किल होता है। ऐसे में फायर हाइड्रेंट सुविधा शुरू होनी चाहिए।-सौरव कुमार, स्थानीय निवासीफायर हाइड्रेंट को लेकर संबंधित विभाग को जल्द कार्यवाही करनी चाहिए ताकि शहर को इस सुविधा से जोड़ा जा सके।-सचिन शर्मा, स्थानीय निवासीशहर में फायर हाइड्रेंट के लिए टैंक निर्माण का कार्य अधूरा है। इस समस्या को हल करने के लिए जल शक्ति विभाग कार्य कर रहा है।-सुरेश कुमार, फायर स्टेशन अधिकारी, ऊना