Una News: यातायात बाधित करने के आरोप में एफआईआर दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:41 AM IST
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हरोली (ऊना)। राजकीय महाविद्यालय हरोली के पास सड़क के बीच गोलगप्पे की रेहड़ी लगाकर यातायात बाधित करने पर पुलिस ने रेहड़ी संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के अनुसार 27 अगस्त की शाम करीब सात बजे गश्त के दौरान कॉलेज के पास सड़क पर गोलगप्पे की रेहड़ी लगी मिली। रेहड़ी के आसपास ग्राहकों की भीड़ जुटी थी, जिससे आम लोगों की आवाजाही और यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी। पुलिस ने रेहड़ी को कब्जे में लेकर बाद में संचालक को सौंप दिया और सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु करवाया। डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि रेहड़ी संचालक विजय पाल निवासी उत्तर प्रदेश, हाल निवासी समनाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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