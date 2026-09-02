Una News: एमबीबीएस छात्रा मनीषा को दी 47 हजार की मदद

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संस्था की ओर से कक्षा आठवीं की छात्रा को 900 रुपये जबकि कक्षा दसवीं से बारहवीं तक की छात्राओं को 1200-1200 रुपये की सहायता राशि दी गई। वहीं, ऊना की बेटी मनीषा, जो नाहन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं, को 47 हजार रुपये की सहायता प्रदान की गई। संस्था मनीषा की शिक्षा का खर्च उठा रही है और प्रत्येक छह माह बाद पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध करवाती है। प्रधानाचार्य सुरेंद्र कौंडल ने संस्था का आभार जताते हुए कहा कि अध्यक्ष सुमन पुरी वर्ष 2015 से विद्यालय से जुड़ी हैं और लगातार जरूरतमंद छात्राओं की मदद कर रही हैं। संस्था के सहयोग से गरीब परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिल रही है और उनमें शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है।

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ऊना। जरूरतमंद और गरीब परिवारों की बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से योगदान एक पहल संस्था ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना-2 में 29 छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेंद्र कौंडल सहित शिक्षकों को शॉल और टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया।