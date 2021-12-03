Una News: खेतों की जुताई और आलू के बिजाई कार्य में जुटे किसान

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उपतहसील जोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत बैरियां में आलू की बिजाई अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। किसानों का कहना है कि अधिकांश खेतों में बिजाई का कार्य पूरा हो चुका है और शेष किसानों की बिजाई भी सोमवार तक समाप्त होने की उम्मीद है।वहीं, कृषि प्रसार अधिकारी चंदन कुमार शर्मा ने किसानों को सलाह दी कि आलू की बिजाई खेत की उचित तैयारी और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर करें। बैरियां के किसान प्रेम चंद ने कहा कि पिछले दिनों बारिश के कारण खेतों में नमी अधिक होने से आलू की बिजाई प्रभावित हुई थी।अब मौसम साफ होते ही किसानों ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। किसान यशवीर सहोता ने कहा कि इस बार मौसम की अनिश्चितता के कारण किसान समय को लेकर काफी सतर्क हैं।खेत की जुताई होते ही उसी समय आलू की बिजाई की जा रही है। यदि आने वाले दिनों में बारिश होती है तो खेतों का काम प्रभावित न हो।