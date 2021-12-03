Una News: मलांगड़ में छत से गिरने से किसान की मौत

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जानकारी के अनुसार सुरजीत सिंह खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। वीरवार सुबह करीब छह बजे उसने अपनी मक्की की फसल सुखाने के लिए मकान की छत पर डाली थी। सुबह वह फसल को देखने के लिए छत पर गया था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह छत से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं।परिजनों और स्थानीय लोगों ने घायल सुरजीत सिंह को तुरंत उपचार के लिए बंगाणा अस्पताल पहुंचाया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर कर दिया। ऊना में उपचार के दौरान सिर पर गंभीर चोटों के चलते चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया। परिजन उसे पीजीआई लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सुरजीत सिंह ने दम तोड़ दिया।सुरजीत सिंह अपने पीछे वृद्ध माता-पिता, छोटा भाई, पत्नी और दो बेटियों को छोड़ गया है। परिवार में कमाने वाला सदस्य होने के कारण उसकी असमय मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ग्रामीणों ने बताया कि सुरजीत सिंह मेहनती और मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति था तथा खेती-बाड़ी के साथ मेहनत-मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था।हादसे की सूचना मिलने के बाद गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति तथा परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।