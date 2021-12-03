Una News: जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में एनालाइजर मशीन खराब

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मरीजों के लिए अस्पताल में ही रक्त की जांच की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें बाहर की लैब में जाने से राहत मिलती थी। जिन मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर खून की जांच करवानी पड़ती है, उन्हें निजी लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ भी पड़ रहा है।बताया जा रहा है कि एनालाइजर मशीन पिछले कुछ समय से खराब है। मशीन में आई तकनीकी खराबी के चलते खून के नमूनों की जांच नहीं हो पा रही है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से मशीन को दुरुस्त करवाने के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष मामला उठाया गया है।प्रबंधन ने जल्द मशीन की मरम्मत करवाकर जांच सुविधा बहाल करने की मांग की है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए रक्त जांच की सुविधा महत्वपूर्ण है। अस्पताल में रोजाना औसतन 100 से 150 के करीब ओपीडी रहती है।