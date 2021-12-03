फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Two suspects roaming in the guise of sadhus apprehended in Nalut.

Una News: नलूट में साधुओं के वेश में घूम रहे दो संदिग्ध पकड़े

Fri, 09 Oct 2026 01:09 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Fri, 09 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Two suspects roaming in the guise of sadhus apprehended in Nalut.
थानाकलां (ऊना)। उपमंडल बंगाणा के नलूट में ऊना-हमीरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर साधुओं का वेश धारण कर घूम रहे दो संदिग्धों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
विज्ञापन

आरोप है कि दोनों सड़क किनारे वाहनों को रोककर धर्म और आस्था के नाम पर लोगों को विश्वास में लेकर उनसे पैसे के साथ सोने-चांदी की चेन आदि ऐंठने का प्रयास कर रहे थे।
विज्ञापन

स्थानीय लोगों के मुताबिक दोनों संदिग्ध काफी देर से सड़क किनारे घूम रहे थे और वाहनों को रोककर लोगों से बातचीत कर रहे थे।
सूचना मिलते ही बंगाणा थाना की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गई।
पुलिस के अनुसार पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान पजरी पुत्र गईना निवासी प्रेम नगर, जिला यमुनानगर और संदीप निवासी जगाधरी, जिला यमुनानगर, हरियाणा के रूप में हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस दोनों से उनके नलूट पहुंचने और लोगों से संपर्क करने के संबंध में पूछताछ कर रही है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि दोनों के पूर्व रिकॉर्ड और क्षेत्र में उनकी गतिविधियों की भी जानकारी जुटाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed