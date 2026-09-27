Una News: क्रिटिकल केयर ब्लॉक में शिफ्ट होगी आपातकालीन ओपीडी

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वर्तमान में आपातकालीन ओपीडी में सीमित जगह होने के कारण एक साथ अधिक मरीज पहुंचने पर व्यवस्था प्रभावित होती है। मरीजों के साथ तीमारदारों की भीड़ से भी स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है।गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार देने के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को सीमित जगह में काम करना पड़ता है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में आपातकालीन ओपीडी शिफ्ट होने के बाद आपात स्थिति में आने वाले मरीजों के उपचार के लिए अधिक व्यवस्थित जगह उपलब्ध होगी।इससे गंभीर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने में स्वास्थ्य कर्मियों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मरीजों और तीमारदारों के लिए भी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी।आपातकालीन ओपीडी को क्रिटिकल केयर ब्लॉक में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। इससे मरीजों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। -डॉ. संजय मंनकीटिया, चिकित्सा अधीक्षक, क्षेत्रीय अस्पताल ऊना