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Una News: नशे में बाइक चालक ने कार को मारी टक्कर, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप

Thu, 27 Aug 2026 12:14 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Thu, 27 Aug 2026 12:14 AM IST
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Drunken motorcyclist rams into car; accused of verbal abuse and issuing threats.
अंब(ऊना)। टुंडखरी में शराब के नशे में लापरवाही से बाइक चलाकर कार को टक्कर मारने, गाली-गलौज करने और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव टुंडखरी निवासी और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त ऑनरेरी कैप्टन रविन्द्र सिंह ने बताया कि वह अंबमें रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाते हैं। शाम के समय जब वह अपनी गाड़ी से वापस घर लौट रहे थे तो गांव के ही निवासी भीका राम ने शराब के नशे में तेज रफ्तार और लापरवाही से अपनी बाइक चलाते हुए उनकी गाड़ी की तरफ मोड़ दी। शिकायतकर्ता ने किसी तरह ब्रेक लगाकर अपनी गाड़ी बचाई। इसके बाद जब वह आगे बढ़े तो आरोपी ने पीछे से आकर उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचा। शिकायत के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी ने मौके पर दो अन्य युवकों को बुला लिया और शिकायतकर्ता के साथ गाली-गलौज करते हुए धमकियां दीं। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी के पास वाहन से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं हैं और वह अक्सर गांव में लोगों को डराने-धमकाने का काम करता है। घटना के बाद पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी गई। एसडीपीओ अंब अनिल पटियाल ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तथ्यों की जांच की और शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।
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