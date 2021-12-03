Una News: ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग रद्द

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अंब (ऊना)। उपमंडल अंब में भारी बारिश के चलते 20 अगस्त को होने वाले ड्राइविंग टेस्ट और वाहनों की पासिंग को रद्द कर दिया गया है। पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकरण अधिकारी (एमवी) अंब ने बताया कि क्षेत्र में खराब मौसम और तेज वर्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग टेस्ट और पासिंग के लिए आगामी तारीख जल्द ही तय की जाएगी और इसके बारे में आम जनता को समय रहते सूचित कर दिया जाएगा।