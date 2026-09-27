Una News: 31 किलोमीटर पाइप लाइन से 11 गांवों के घरों तक पहुंचेगा पेयजल

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टैंक में पानी पहुंचाने के लिए विभाग ने दो ट्यूबवेल बनाने की योजना तैयार की है। इनमें से एक ट्यूबवेल चालू कर दिया गया है जबकि दूसरे का काम किया जाना है। दोनों स्रोतों से पानी उठाकर अमराली स्थित टैंक में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद 31 किलोमीटर लंबे वितरण नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न गांवों तक पानी पहुंचाया जाएगा।करीब 12.59 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस जल भंडारण टैंक की क्षमता 25 लाख लीटर है। करीब 34 मीटर यानी 111 फीट 6 इंच ऊंचे इस टैंक में एक साथ 25 लाख लीटर पानी जमा किया जा सकता है। ऊंचाई पर बने होने के कारण भंडारित पानी को जरूरत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण आधारित व्यवस्था के जरिये आगे भेजने में मदद मिलेगी।एक ट्यूबवेल से शुरू हुई पानी भरने की व्यवस्थाटैंक को भरने के लिए प्रस्तावित दो ट्यूबवेल में से एक को विभाग ने चालू कर दिया है। दूसरे ट्यूबवेल के तैयार होने के बाद टैंक के लिए जल स्रोत और मजबूत होगा। इसके बाद पाइप लाइन नेटवर्क के माध्यम से पानी को गांवों तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।अमराली के टैंक से बीत क्षेत्र के 11 गांवों की करीब 27,215 आबादी को लाभ मिलेगा। ट्यूबवेल से पानी उठाकर टैंक में संग्रहित किया जाएगा और प्रस्तावित 31 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन के जरिये इसे घरों तक पहुंचाने की योजना है। इससे क्षेत्र में गर्मियों के मौसम के दौरान पेयजल की सुचारु आपूर्ति होगी।-नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग ऊना