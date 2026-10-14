फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Do not hide mental distress; seek help from experts: Gopal

मानसिक परेशानी छिपाएं नहीं, विशेषज्ञों की मदद लें : गोपाल

Wed, 14 Oct 2026 02:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 14 Oct 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Do not hide mental distress; seek help from experts: Gopal
ऊना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ऊना की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पंडोगा में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव कुमार वर्मा के दिशा-निर्देशों पर आयोजित शिविर में प्रशिक्षुओं को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने तनाव, अवसाद और घबराहट जैसे लक्षणों की पहचान व प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है। मानसिक परेशानियों को छिपाने के बजाय खुलकर बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।
विज्ञापन

बीसीसी समन्वयक कंचन माला ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना किसी झिझक के सहायता लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना इस दिवस का उद्देश्य है। आईटीआई के प्रधानाचार्य विशाल चौधरी ने भी प्रशिक्षुओं को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस दौरान 10 प्रशिक्षुओं ने भाषण और 20 ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed