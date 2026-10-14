मानसिक परेशानी छिपाएं नहीं, विशेषज्ञों की मदद लें : गोपाल

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जन शिक्षा एवं सूचना अधिकारी गोपाल कृष्ण ने तनाव, अवसाद और घबराहट जैसे लक्षणों की पहचान व प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य जितना जरूरी है। मानसिक परेशानियों को छिपाने के बजाय खुलकर बात करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की मदद लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।बीसीसी समन्वयक कंचन माला ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना किसी झिझक के सहायता लेने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना इस दिवस का उद्देश्य है। आईटीआई के प्रधानाचार्य विशाल चौधरी ने भी प्रशिक्षुओं को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया।इस दौरान 10 प्रशिक्षुओं ने भाषण और 20 ने पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।