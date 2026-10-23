फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   dig sanjeev gandhi fir police repair funds shimla

हिमाचल: संजीव गांधी के खिलाफ एक और FIR, जवानों के आवासों की मरम्मत के 14 लाख सरकारी आवास पर खर्च करने का आरोप

Fri, 23 Oct 2026 03:07 PM IST
Ankesh Dogra अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Ankesh Dogra Updated Fri, 23 Oct 2026 03:07 PM IST
सार

शिमला में डीआईजी संजीव गांधी के खिलाफ पुलिस भवनों और जवानों के आवासों की मरम्मत के बजट में कथित अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। 

विज्ञापन
dig sanjeev gandhi fir police repair funds shimla
आईपीएस अधिकारी संजीव गांधी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

डीआईजी संजीव गांधी के खिलाफ सरकारी धन के कथित दुरुपयोग के मामले में एक और एफआईआर दर्ज की गई है। इस बार पुलिस जवानों के आवासों और पुलिस भवनों की मरम्मत के लिए आवंटित धनराशि के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं के आरोप हैं। पुलिस मुख्यालय की ऑडिट समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना सदर शिमला में 22 अक्तूबर को एफआईआर संख्या 139/2026 दर्ज की गई है। मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(5) के तहत दर्ज किया गया है।

विज्ञापन
Trending Videos

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान पुलिस भवनों और जवानों के सरकारी आवासों की मरम्मत के लिए आवंटित करीब 1.28 करोड़ रुपये में से 14,07,392 रुपये तत्कालीन एसएसपी संजीव गांधी के सरकारी आवास ‘साउथवुड’ पर खर्च किए जाना दर्शाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस आवास की मरम्मत के लिए सरकार या पुलिस मुख्यालय की ओर से अलग बजट स्वीकृत नहीं किया गया था। संबंधित कार्य मूल प्रस्तावों में भी शामिल नहीं थे और आवश्यक पूर्व स्वीकृतियों से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन

रामपुर और शोघी के बजट पर भी सवाल
ऑडिट रिपोर्ट में रामपुर और शोघी के लिए आवंटित धनराशि को लेकर भी अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रामपुर में एसडीपीओ आवास की मरम्मत के लिए स्वीकृत 2.80 लाख रुपये भी शिमला स्थित तत्कालीन एसएसपी के सरकारी आवास पर खर्च दर्शाए गए। इसी तरह शोघी पुलिस बैरियर की गुमटी की मरम्मत के लिए निर्धारित 2.50 लाख रुपये की राशि भी एसएसपी आवास पर खर्च दिखाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शोघी में मरम्मत कार्य पूरा होने के प्रमाण नहीं मिले।
विज्ञापन

इसके अलावा, वर्ष 2023-24 में 1.62 लाख रुपये और वर्ष 2024-25 में 7.22 लाख रुपये सरकारी आवास पर खर्च दर्शाए जाने का उल्लेख है। इन कार्यों के लिए आवश्यक पूर्व स्वीकृति और जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं पाए गए।

50 प्रस्तावित कार्यों में से 22 का रिकॉर्ड मिला
ऑडिट रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 के दौरान 28.67 लाख रुपये के बजट के तहत प्रस्तावित 50 कार्यों में से 22 कार्यों का रिकॉर्ड मिलने की बात कही गई है। इनमें 13 कार्य मूल स्वीकृत प्रस्ताव से बाहर के बताए गए हैं। प्रेस विज्ञप्ति में शोघी पुलिस पोस्ट की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अनुसार, पुलिस पोस्ट अब भी एक कंटेनर में संचालित हो रही है और कर्मचारियों को कठिन परिस्थितियों में ड्यूटी करनी पड़ रही है। ऐसे में जवानों की सुविधाओं के लिए निर्धारित धनराशि के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठे हैं।

फरवरी में हुआ था तबादला
संजीव गांधी का फरवरी 2026 में एसएसपी शिमला के पद से तबादला हो गया था। हालांकि, प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने अब तक पद के लिए निर्धारित सरकारी आवास खाली नहीं किया है। इसमें प्रचलित नियमों का हवाला देते हुए कहा गया है कि पद छोड़ने के बाद अधिकतम एक माह तक ही सरकारी आवास अपने पास रखने की अनुमति होती है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी शिमला की ओर से मामला संज्ञान में लाए जाने के बाद एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed