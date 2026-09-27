चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोप निराधार : सुमीत

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ऊना। भाजपा के प्रदेश सचिव एवं शिमला के प्रभारी सुमीत शर्मा ने चुनाव आयोग पर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस की यह आदत बन चुकी है कि जब वह चुनाव हारती है तो आयोग पर सवाल खड़े करती है। जब जीतती है तो पूरी तरह खामोश हो जाती है। कुछ दिन से कांग्रेस एसआईआर (मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया) को लेकर बेवजह हंगामा खड़ा कर रही है। चुनाव आयोग नियमों के तहत अपात्रों और घुसपैठियों के नाम हटाने का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्वयं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को लेकर एक राय नहीं है, फिर भी वे पद पर बने हुए हैं। चुनाव आयोग में सामूहिक चर्चा के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। संवाद