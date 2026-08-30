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Una News: कांग्रेस संगठन का पंचायतों पर फोकस, कमेटियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने

Mon, 31 Aug 2026 11:20 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Mon, 31 Aug 2026 11:20 AM IST
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Congress organization focuses on panchayats, elects presidents and vice presidents of committees
ऊना। कांग्रेस ने जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए विभिन्न पंचायत कांग्रेस कमेटियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं। पार्टी की ओर से जारी सूची के अनुसार सनोली, मजारा, मलूकपुर, बीनेवाल, पूना, अजौली समेत कई पंचायतों में नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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सनोली में सोम सिंह अटवाल अध्यक्ष और सतनाम उपाध्यक्ष, जबकि मजारा में मनिंद्र अध्यक्ष और जोग राज सिंह उपाध्यक्ष, मलूकपुर में बलविंद्र और बीनेवाल में अमरजीत को अध्यक्ष, पूना में नरेंद्र को अध्यक्ष और शांती को उपाध्यक्ष और अजौली में संदीप कपिला को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।
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उदयपुर में रविंद्र सिंह को ब्लॉक उपाध्यक्ष और कुलवंत को उपाध्यक्ष, खानपुर में हरिकेश काला अध्यक्ष और संजीव कुमार उपाध्यक्ष, फतेहपुर में इकबाल अध्यक्ष और मोहन लाल उपाध्यक्ष, नंगड़ा में रणविजय अध्यक्ष और चरणदास उपाध्यक्ष तथा जनकौर में रक्षपाल अध्यक्ष और जसवीर उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं।
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बराना में कृष्ण को अध्यक्ष तथा बीरबल और कुलदीप कुमार को उपाध्यक्ष, सुनेहरा में राज कुमार अध्यक्ष और अच्छर उपाध्यक्ष, बारसड़ा में हरिकिशन उपाध्यक्ष तथा झुडोवाल में तिलक राज अध्यक्ष और रविंद्र कुमार व उषा देवी को उपाध्यक्ष, झुड़ोवाल-खुही में बबली चंद को अध्यक्ष और बसदेहड़ा में राकेश को अध्यक्ष बनाया गया है।
भडोलियां कलां में अनुराग अध्यक्ष, सौरव और अमित को उपाध्यक्ष, बहडाला लोअर में नरेश कुमार अध्यक्ष व गुरमीत सिंह और हरमेश उपाध्यक्ष, बहडाला अपर में योगेश अध्यक्ष और अजय टेलर उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं।
देहलां अपर में गुरमीत सिंह को अध्यक्ष और शरवण, हरजप और हरवीर सिंह को उपाध्यक्ष, देहलां लोअर में राहुल मेनन अध्यक्ष व सरवन और लेखराज उपाध्यक्ष, मेहतपुर में नीरज चौधरी अध्यक्ष और प्रेम सोंखला उपाध्यक्ष बनाया है।

भटोली में ज्ञान चंद अध्यक्ष और मुनीश वासुदेव को उपाध्यक्ष, भटोला में मुल्तान सिंह उपाध्यक्ष चुने, जबकि जखेड़ा में जतिंद्र अध्यक्ष और जीवन लता उपाध्यक्ष और बनगढ़ में रवि प्रधान अध्यक्ष व मनमोहन सिंह उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
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