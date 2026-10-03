Una News: घालूवाल में दो स्कूटियों की टक्कर, चार घायल

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार शनिवार रात घालूवाल में दो स्कूटियों के बीच अचानक जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों स्कूटियों पर सवार चार लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों स्कूटियों पर सवार लोग हरोली क्षेत्र के भदसाली और ईसपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।हादसे में घायल लोगों की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों स्कूटियों की टक्कर किन परिस्थितियों में हुई। घायलों की पहचान और हादसे से संबंधित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है।