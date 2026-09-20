Una News: विज्ञान मॉडल में दिखी बच्चों की वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता

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ऊना में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देहलां, हरोली में पंडोगा, बंगाणा में धुंदला, अंब में चुरड़ू और गगरेट में घनारी स्कूल को आयोजन स्थल बनाया गया था। दो दिन तक विज्ञान मॉडल, परियोजनाओं, वैज्ञानिक गतिविधियों और मैथ्स ओलंपियाड समेत विभिन्न प्रतियोगिताएं हुईं।विद्यार्थियों ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीक जैसे विषयों पर मॉडल तैयार किए। उन्होंने निर्णायकों के समक्ष मॉडल की कार्यप्रणाली और वैज्ञानिक सिद्धांतों की जानकारी दी।प्रतिभागियों का मूल्यांकन वैज्ञानिक समझ, प्रस्तुति, रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमता के आधार पर किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बाल विज्ञान मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासा और नवाचार की भावना विकसित करना है। गतिविधि आधारित शिक्षा से बच्चों को कक्षा में पढ़े सिद्धांतों को प्रयोग के माध्यम से समझने का अवसर मिलता है।आयोजन में प्रधानाचार्यों, विज्ञान अध्यापकों, निर्णायकों और विद्यालय स्टाफ ने सहयोग दिया। विभाग ने हिमकोस्टे के संयुक्त सदस्य सचिव डॉ. सुरेश अत्री का विशेष आभार जताया।