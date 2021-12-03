Una News: चलेट स्कूल का वॉलीबाल में दबदबा घनारी ने जीता खो-खो का खिताब
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 29 Aug 2026 12:55 AM IST
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दौलतपुर चौक (ऊना)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भंजाल में आयोजित खंड स्तरीय अंडर-14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 15 स्कूलों की 177 छात्रा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
वॉलीबाल में चलेट, खो-खो में घनारी और कबड्डी में अंबोटा स्कूल की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चलेट ने पहला स्थान हासिल किया जबकि डीडीएम स्कूल की टीम उपविजेता रही। खो-खो में घनारी स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और करलूही स्कूल दूसरे स्थान पर रहा।
कबड्डी में अंबोटा स्कूल ने बाजी मारी। करलूही स्कूल की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। चेस प्रतियोगिता में लोहारली स्कूल की छात्राओं ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि नागरवाला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में डीडीएम गोंदपुर बनहेड़ा स्कूल विजेता बना और बढ़ेड़ा राजपूतां स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया।
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शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन समारोह में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन सोमलाल धीमान ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।
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वॉलीबाल में चलेट, खो-खो में घनारी और कबड्डी में अंबोटा स्कूल की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चलेट ने पहला स्थान हासिल किया जबकि डीडीएम स्कूल की टीम उपविजेता रही। खो-खो में घनारी स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और करलूही स्कूल दूसरे स्थान पर रहा।
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कबड्डी में अंबोटा स्कूल ने बाजी मारी। करलूही स्कूल की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। चेस प्रतियोगिता में लोहारली स्कूल की छात्राओं ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि नागरवाला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में डीडीएम गोंदपुर बनहेड़ा स्कूल विजेता बना और बढ़ेड़ा राजपूतां स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया।
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शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन समारोह में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन सोमलाल धीमान ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।