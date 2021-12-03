Una News: चलेट स्कूल का वॉलीबाल में दबदबा घनारी ने जीता खो-खो का खिताब

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वॉलीबाल में चलेट, खो-खो में घनारी और कबड्डी में अंबोटा स्कूल की टीम ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। वॉलीबाल के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चलेट ने पहला स्थान हासिल किया जबकि डीडीएम स्कूल की टीम उपविजेता रही। खो-खो में घनारी स्कूल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया और करलूही स्कूल दूसरे स्थान पर रहा।कबड्डी में अंबोटा स्कूल ने बाजी मारी। करलूही स्कूल की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। चेस प्रतियोगिता में लोहारली स्कूल की छात्राओं ने पहला स्थान प्राप्त किया जबकि नागरवाला स्कूल दूसरे स्थान पर रहा। बैडमिंटन में डीडीएम गोंदपुर बनहेड़ा स्कूल विजेता बना और बढ़ेड़ा राजपूतां स्कूल ने दूसरा स्थान हासिल किया।शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन समारोह में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन सोमलाल धीमान ने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया।