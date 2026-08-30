Una News: गगरेट में बाइक और टेंपो की टक्कर, दो युवक घायल

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गगरेट (ऊना)। गगरेट-होशियारपुर मार्ग पर बाइक और टेंपो की टक्कर में बाइक सवार दो युवक घायल हो गए। हादसे के बाद टेंपो चालक वाहन समेत मौके से भाग गया। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान के आधार पर बाइक चालक और टेंपो के अज्ञात चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि अज्ञात चालक की तलाश की जा रही है। संवाद