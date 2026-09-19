Una News: क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए विशेष एंबुलेंस रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू

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क्रिटिकल केयर ब्लॉक में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। ऐसे में मरीजों को एंबुलेंस से ब्लॉक तक पहुंचाने में लगने वाला समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। प्रशासन की ओर से प्रस्तावित विशेष मार्ग को इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इससे गंभीर हालत वाले मरीजों को अस्पताल के मुख्य मार्गों और अन्य भीड़भाड़ वाले हिस्सों से होकर ले जाने की जरूरत कम होगी। विभाग ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक के संचालन को देखते हुए प्रशासन के समक्ष विशेष एंबुलेंस रोड बनाने की मांग रखी थी। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को स्थल का निरीक्षण कर योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद इस दिशा में प्रक्रिया तेज हुई है। अब सड़क की संभावित दिशा, चौड़ाई और निर्माण से जुड़े अन्य तकनीकी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में गंभीर मरीजों को तत्काल उपचार उपलब्ध करवाया जाना है। विशेष एंबुलेंस मार्ग तैयार होने के बाद मरीजों को एंबुलेंस से उतारकर सीधे ब्लॉक तक पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर होगी। इससे आपातकालीन सेवाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशेष मार्ग बनने से क्रिटिकल केयर ब्लॉक की एंबुलेंस के लिए अलग आवाजाही की व्यवस्था हो सकेगी।क्रिटिकल केयर ब्लॉक के लिए एंबुलेंस रोड बनाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।-पृथी पाल सिंह, आयुक्त नगर निगम ऊना