Una News: चालान करने पर पुलिस से बहसबाजी, एफआईआर दर्ज

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ऊना। पुलिस थाना सदर ऊना के तहत आईएसबीटी के बाहर पीली पट्टी के साथ खड़ी दो गाड़ियों का चालान करने पर पुलिस टीम के साथ बहसबाजी और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में दो लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार 26 अगस्त की शाम करीब 7:15 बजे पुलिस चौकी शहर ऊना की टीम गश्त और यातायात जांच के लिए बाजार में मौजूद थी। इस दौरान आईएसबीटी ऊना के सामने सड़क के किनारे पीली पट्टी के साथ दो वाहन खड़े मिले। दोनों गाड़ियां इस तरह पार्क थीं कि बसों के आवागमन के साथ पैदल आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही थी। किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने दोनों वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार चालान किए। पुलिस के अनुसार चालान की कार्रवाई के कुछ ही देर बाद अरुण शर्मा और एक अन्य व्यक्ति आईएसबीटी में पुलिस टीम के पास पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने पुलिस कर्मियों के साथ बहसबाजी करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली और धमकियां दीं। पुलिस अधीक्षक सचिन हिरेमठ ने बताया कि मामले में दो लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।