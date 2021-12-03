फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   Allegations of mining on government land persist for nine months; matter entangled in departmental files.

Una News: नौ माह से सरकारी जमीन पर खनन का आरोप, विभागों की फाइलों में उलझा मामला

Wed, 02 Sep 2026 12:35 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Wed, 02 Sep 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Allegations of mining on government land persist for nine months; matter entangled in departmental files.
गगरेट (ऊना)। सरकारी जमीन पर कथित अवैध खनन के आरोपों से जुड़ा पिरथीपुर का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। करीब नौ माह पहले शुरू हुई शिकायतों के बावजूद आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संबंधित भूमि पर वास्तव में खनन हुआ या नहीं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मामला पुलिस, राजस्व और खनन विभाग के बीच घूमता रहा लेकिन मौके की जांच करवाकर स्थिति स्पष्ट करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत पिरथीपुर के तत्कालीन प्रधान विजय सिंह ने अब इस मामले को दोबारा उपायुक्त ऊना के समक्ष उठाया है। उन्होंने शिकायत सौंपकर मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर सरकारी भूमि की मौके पर निशानदेही करवाई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विजय सिंह के अनुसार, संबंधित स्टोन क्रशर द्वारा सरकारी भूमि पर कथित तौर पर लंबे समय से खनन किए जाने की शिकायत पहले भी कई बार की गई। शिकायत के बाद मामला अलग-अलग विभागों तक पहुंचा लेकिन कार्रवाई के बजाय इसे एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे जाने का सिलसिला चलता रहा। उनका कहना है कि नौ माह का समय बीत जाने के बावजूद यदि जांच ही पूरी नहीं हुई है तो इससे शिकायतों के निस्तारण की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता ने आशंका जताई कि यदि सरकारी भूमि पर नियमों के विपरीत खनन हुआ है तो इससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने के साथ भविष्य में आसपास के क्षेत्र को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

उन्होंने उपायुक्त ऊना से मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को संयुक्त जांच के निर्देश देने, मौके की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करवाने तथा दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed