Una News: ग्रामीण आयुष वेलनेस केंद्रों में मिलेगी अग्निकर्म उपचार की सुविधा

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उन्हें अपने नजदीकी केंद्रों में ही इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा। वर्तमान में जिले के आयुर्वेदिक अस्पतालों में अग्निकर्म के माध्यम से उपचार किया जा रहा है।इस पद्धति में विशेष उपकरण से शरीर के प्रभावित हिस्से पर नियंत्रित ताप दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से जोड़ों, कमर और मांसपेशियों से जुड़ी कुछ समस्याओं में किया जाता है। उपचार प्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में किया जाता है।जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. किरण शर्मा ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर अग्निकर्म सुविधा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके विस्तार से ग्रामीण मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी।